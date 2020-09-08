Улан-Удэ, , 11:54 — REGNUM В ряде районов Бурятии испытывают сложности с заготовкой кормов на зиму из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Начало лета было засушливым в семи районах… Июль в ряде муниципалитетов также прошёл практически без дождей. В августе сенокосные поля подтопило в Баргузинском, Курумканском, Еравнинском и Селенгинском районах», — отметил министр сельского хозяйства республики Даба-Жалсан Чирипов.

В Баргузинском районе многие сенокосные поля до сих пор остаются затопленными. В итоге сельскохозяйственные угодья повреждены на площади 7,3 тыс. га. Между тем для обеспечения поголовья скота фермерам необходимо заготовить 647 тыс. тонн сена, 15 тыс. тонн фуража, 400 тыс. тонн силоса.

В связи с этим глава региона Алексей Цыденов поручил подчинённым отработать механизм оказания помощи фермерам, чтобы избежать массового забоя скота зимой.