Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Прогнозируемая прибыль компании Tesla будет слишком мала для нынешней цены акций. Об этом заявил аналитик New Constructs Дэвид Трейнер в интервью CNBC.

По оценке Трейнера, нынешняя стоимость акции американской компании (418,3 доллара) была бы справедлива при доле рынка электрокаров бренда в 40−110%. Аналитик прогнозирует, что с нынешними темпами к 2030 году Tesla продаст в общей сложности порядка 10,9 млн электрокаров, что равно 42% от общего объема рынка электрокаров.

«Мы думаем, что это большой, большой — один из самых больших карточных домиков за все время — может упасть», — сообщил Трейнер.

Он добавил, что сейчас справедливая цена акции находится на уровне 42 доллара за штуку.

Стоит отметить, что в сентябре акции Tesla выросли ещё на 12,6%, до 498,32 доллара. Таким образом, рыночная капитализация компании достигла 464 млрд долларов.

Ранее гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что широкой распространённости электрокаров Tesla мешает недостаточная их доступность. Чтобы увеличить объём продаж в компании планируют расширить модельный ряд более дешёвыми электромобилями.

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