Москва, , 09:54 — REGNUM Обнародование в РФ реальных показателей по невозвратным кредитам может негативно сказаться на доверии вкладчиков, считает главный редактор Investing.com Россия Анастасия Кошелева. Об этом она заявила 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз рейтингового агентства S&P, эксперты которого предположили, что в крупнейших российских банках будет расти доля проблемных ссуд.

«Сейчас на экономическую ситуацию повлияет падение цен на нефть и риск экономических санкций: уже сегодня на этом фоне мы видим обвал рубля по отношению к евро до девятилетних минимумов, — отметила Кошелева. — Эти события негативно скажутся на компаниях, чей бизнес связан с импортом. А импортозамещение в России назвать состоявшимся не представляется возможным. Если говорить о частных лицах, то появился закон «О банкротстве физических лиц в досудебном порядке», который позволит объявить себя банкротом. Если же говорить о банках, то задолженность просрочена уже на 830 миллиардов рублей. ЦБ РФ призывает не скрывать плохих показателей, одновременно с этим отменяя послабления для банков».

Однако, как пояснила Кошелева, указание реальных цифр невозвратных кредитов может негативно сказаться на доверии вкладчиков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кошелева объяснила, что основной «хвост» неплатежей по кредитам придется на займы, взятые до коронавируса.

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