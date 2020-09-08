Москва, 8 сентября 2020, 09:54 — REGNUM Обнародование в РФ реальных показателей по невозвратным кредитам может негативно сказаться на доверии вкладчиков, считает главный редактор Investing.com Россия Анастасия Кошелева. Об этом она заявила 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз рейтингового агентства S&P, эксперты которого предположили, что в крупнейших российских банках будет расти доля проблемных ссуд.
Однако, как пояснила Кошелева, указание реальных цифр невозвратных кредитов может негативно сказаться на доверии вкладчиков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кошелева объяснила, что основной «хвост» неплатежей по кредитам придется на займы, взятые до коронавируса.
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