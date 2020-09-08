Симферополь, , 09:41 — REGNUM Проекты реконструкции и строительства дорог, которые свяжут новую трассу «Таврида» с крымскими курортными городами Ялтой и Судаком, войдут в федеральную целевую программу (ФЦП), что позволит сократить сроки реализации проектов и завершить работы до 2023 года.

Трасса Таврида Министерство транспорта Крыма

«Сейчас у нас задача — ускорить реализацию мероприятий. Ее поставил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. Поэтому мы сейчас рассматриваем возможность перенести мероприятия на 2023 год», — цитирует ТАСС министра транспорта Крыма Сергея Карпова.

Всего в ФЦП планируется включить 12 проектов, общая стоимость реализации оценивается в 131 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по семи из восьми участков трассы «Таврида» от Керчи до Севастополя было открыто 27 сентября. Тогда помощник президента РФ Игорь Левитин заявил о том, что дороги от трассы в города Крыма будут построены до 2024 года.