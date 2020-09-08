Москва, 8 сентября 2020, 09:32 — REGNUM Закредитованность российского населения продолжит расти, считает главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Об этом она заявила 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз рейтингового агентства S&P о том, что доля проблемных ссуд в крупнейших российских банках может в 2020 году достичь 12−15%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Денис Домащенко заявил, что в России очевидная проблема роста проблемных кредитов.
Читайте ранее в этом сюжете: В РФ призвали продлить государственную программу кредитных каникул