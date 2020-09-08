Москва, , 09:32 — REGNUM Закредитованность российского населения продолжит расти, считает главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Об этом она заявила 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз рейтингового агентства S&P о том, что доля проблемных ссуд в крупнейших российских банках может в 2020 году достичь 12−15%.

«Долговая нагрузка жителей России достигла 11%, треть закредитованных граждан (а их всего порядка 42 миллионов) имеют долговые обязательства сразу перед несколькими кредитными организациями. При этом после 30 сентября оканчивается подача заявлений на долговые каникулы, уже сейчас минимум 57% таких заявлений были одобрены. Отсрочку получили 205 миллионов жителей РФ. Это дополнительно подтверждает тенденцию к увеличению количества проблемных кредитов. Безусловно, этот показатель будет расти вместе с закредитованностью населения», — отметила Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Денис Домащенко заявил, что в России очевидная проблема роста проблемных кредитов.

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