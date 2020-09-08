Москва, , 09:25 — REGNUM В настоящее время нет оснований предполагать, что товарооборот между Россией и Китаем продолжит падать, считает доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Хмелев. Об этом он заявил 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Незначительное снижение объемов торговли между странами, вызванное конъюнктурными факторами и эпидемией коронавируса, не оказало существенного влияния ни на экономику Китая, на экономику России, — сказал он. — И нет оснований утверждать, что товарооборот между Россией и Китаем и дальше будет снижаться. Рынки минерального сырья относительно стабилизировались, в России и Китае компании, бизнес, государство адаптировались к ограничениям, вызванным эпидемией. И приняты важные политические решения по развитию экономических отношений между Россией и Китаем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, товарооборот России и Китая с января по август текущего года сократился на 3,2%.