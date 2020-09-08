Москва, 8 сентября 2020, 09:15 — REGNUM Положительное сальдо торгового баланса России в торговле с Китаем сократилось, за истекший период 2020 года, на 6,44 млрд долларов, или на 22%. Об этом 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Хмелев. Так он прокомментировал новость о снижении товарооборота России и КНР.
А для Китая, как подчеркнул Хмелев, небольшой дефицит торгового баланса с Россией не проблема, поскольку он с огромным превышением покрывается активным торговым балансом в товарообмене с другими странами, прежде всего с США.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Хмелева по итогам 2020 года снижение российского экспорта в Китай будет не 5,2%, а меньше.
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