Москва, , 09:15 — REGNUM Положительное сальдо торгового баланса России в торговле с Китаем сократилось, за истекший период 2020 года, на 6,44 млрд долларов, или на 22%. Об этом 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Хмелев. Так он прокомментировал новость о снижении товарооборота России и КНР.

«Что касается импорта из России в Китай, то он сократился незначительно, всего на 0,8%. При этом в структуре российского импорта из Китая 56% занимают машины, оборудование и транспортные средства. В течение года несколько сократился импорт в Россию из Китая ядерных реакторов, котлов, оборудования и механических устройств, но общие изменения структуры импорта незначительны, — сказал Хмелев. — Кроме того, изменения структуры экспорта и импорта между странами несколько изменило торговый баланс между странами. Положительное сальдо торгового баланса России в торговле с Китаем сократилось на 6,44 млрд долларов, или на 22%. Но для России гораздо важнее, что торговый баланс положительный».

А для Китая, как подчеркнул Хмелев, небольшой дефицит торгового баланса с Россией не проблема, поскольку он с огромным превышением покрывается активным торговым балансом в товарообмене с другими странами, прежде всего с США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Хмелева по итогам 2020 года снижение российского экспорта в Китай будет не 5,2%, а меньше.

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