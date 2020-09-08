Иркутск, , 09:12 — REGNUM Минприроды России разместило проект правительственного постановления «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал», разрешающий в «маловодный» период (а это фактически каждый год за последнее десятилетие) «сливать» через ГЭС 46 дополнительных сантиметров озера.

«Площадь самого уникального озера на планете — 560 тыс. кв. км. А теперь посчитайте, сколько дополнительных киловатт/часов получат энергетики уже этой зимой. Напомним, Минприроды России сопротивлялось лоббистам, желающим поменять допустимые уровни Байкала, в течение последних 15 лет.

Но на этот раз аргументы, видимо, были столь весомыми, что министерство решилось на этот весьма неоднозначный шаг — понизить минимальную глубину озера с 456 до 455,52 метров. Напомним, Иркутская ГЭС принадлежит компании «Евросибэнерго», которую контролирует один из самых ярких критиков российской экологической политики Олег Дерипаска», — пишет канал greenserpent.

Ситуацией встревожен кандидат биологических наук, иркутский учёный Виталий Рябцев. На странице «Борьба за Байкал — наш экологический «Сталинград» Facebook он, в частности отметил:

« Уровень Байкала желают регулировать не в однометровом диапазоне (как это было с 2001 г.), а в пределах 2,35 м. То есть, с 01.01.2021 г. бессрочно продлить индульгенцию энергетикам, выданную лет пять назад в условиях сильнейшего маловодья. Научного обоснования, экологической экспертизы — нет. На проведении такого анализа настаивает ЮНЕСКО. Но на эти требования — плюют. И проталкивают вот такое постановление».

Виталий Рябцев считает, что мириться с таким положением нельзя категорически.

«Такое решение требует серьезного обоснования, а не прилагаемой писульки («объяснительной записки»). Кто просчитал влияние этих скачков уровня на экосистему Байкала, на его береговую линию?», — подчёркивает учёный и предлагает всем защитникам Байкала проголосовать против данного правительственного постановления.

Как уже сообщало ИА REGNUM, весь 2018 год учёные, активисты, общественники и некоторые депутаты отбивали яростные нападки «пожирателей» Байкала. Началось всё с подписанного 27 декабря 2017 года постановления «О предельных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018—2020 годах», которым установлены дифференцированные максимальный и минимальный уровни воды в озере в зависимости от условий водности — нормальной, экстремально высокой и экстремально низкой.

По словам руководителя региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, известного эколога и геолога Евгения Кислова, это решение принято в пользу промышленников и во вред озеру, а само постановление подписали «под ёлочку», в надежде, что в праздничной суете его никто не заметит.

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