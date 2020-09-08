Москва, , 09:12 — REGNUM С начала 2020 года по август включительно дилеры китайской компании Haval продали на авторынке России 10 225 машин — на 75% больше, чем год назад. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В прошлом месяце в России было реализовано 1730 авто марки Haval — это на 47% превышает показатель продаж августа 2019 года.

Самой продаваемой моделью китайской марки в России в августе 2020 года стал кроссовер Haval F7. За отчетный период обладателями этого кроссовера в стране стали 756 автолюбителей. Кроме того, за отчетный период на российском авторынке было продано 525 купе-кроссоверов Haval F7x.

Напомним, кроссоверы F7 и F7x производятся на тульском заводе Haval. Там также выпускаются рамные внедорожники H5 и H9.

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