Токио, , 07:45 — REGNUM Правительство Японии одобрило выделение 671,4 миллиарда иен (около $6,32 млрд) на закупку вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба японского минфина.

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Отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда страны. Правительство Японии считает, что выделенных денег должно хватить на закупку такого количества доз вакцины, чтобы можно было бесплатно привить всех граждан к середине 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября власти Японии выделили 800 тысяч евро Черногории на закупку медоборудования в целях борьбы с COVID-19. На эти деньги власти Черногории намерены закупить портативные ультразвуковые сканеры и центральные мониторы для своих больниц.

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