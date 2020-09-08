Москва, , 06:25 — REGNUM Арбитраж Москвы 20 октября 2020 года начнёт рассматривать многомиллионный иск иностранной компании «Открытие инвестментс Кипр Лимитед». Ответчиком выступает АО «РН Ресурс», в котором числится всего один сотрудник, передаёт ИА REGNUM.

Иск к АО поступил ещё в июне 2020 года. С ответчика требуют 107 536 111,15 рубля. Сумма фигурирует как долг по договору займа.

АО «РН Ресурс» было учреждено для консультирования по вопросам коммерческой деятельности в декабре 2012 года. На начало 2020 года в компании числится всего один сотрудник. При этом уставный капитал фирмы — 7 млрд рублей. Учредителем выступает закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Ресурс» под управлением ООО «Менеджмент консалтинг». Директор — Юрий Барабанов.

Истец, по открытым данным, также является акционером платёжной системы QIWI. Его также связывают с обществом «Открытие Холдинг».

Напомним, иностранная фирма ранее также сама стала ответчиком по двум многомиллиардным искам — от банка «Траст» на сумму свыше 4 млрд рублей и от банка «Финансовая корпорация «Открытие» — на 1,96 млрд рублей.