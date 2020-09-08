Пекин, , 06:03 — REGNUM Международный форум развития и инвестиций в современные цепочки поставок продуктов питания прошел в рамках Китайской международной ярмарки торговли услугами (CIFTIS) 2020, сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

Форум сфокусировался прежде всего на влиянии эпидемии нового коронавируса на глобальную продуктовую безопасность. Более 300 человек, включая правительственных чиновников, представителей международных организаций и предприятий, а также ученых и исследователей из аналитических центров приняли участие в онлайн‑ и офлайн-форумах.

Китай будет способствовать качественному развитию пищевой промышленности, улучшать цепочку поставок продуктов питания, углублять международные обмены и сотрудничество в области продуктов питания и обеспечивать стабильность глобальной цепочки поставок продуктов питания, заявил глава Национальной администрации продуктов питания и стратегических резервов КНР Чжан Уфэн.

Ярмарка CIFTIS, которая является первым крупным международным торгово-экономическим мероприятием, которое проводится Китаем как онлайн, так и офлайн после вспышки COVID-19, открылось 4 августа.

Шестидневное мероприятие посвящено теме «Глобальные услуги, общее процветание». В его рамках проходят Саммит по глобальной торговле услугами, четыре форума в рамках саммита и более 100 других отраслевых семинаров и форумов.