Пекин, , 05:56 — REGNUM Китай готовится снова стать крупнейшим рынком электромобилей в мире в конце года, говорится в рыночном исследовании, опубликованном Немецким центром автомобильных исследований (CAR), сообщает 7 сентября агентство Синьхуа.

Продажи электромобилей в первой половине года в Китае оказались несколько выше в Европе, однако «фактор Илона Маска» должен оказать поддержку китайскому рынку, которые не намерен уступать лидерство на рынке электромобилей в ближайшие 50 лет, прогнозирует CAR.

Всего за первое полугодие в Европе было продано почти 400 000 полностью электрических автомобилей и гибридов. По данным CAR, в Китае за тот же период было продано всего на 7200 электромобилей меньше.

Китай совершил «большой скачок» в производстве полностью электрических транспортных средств вместе с Tesla. По данным CAR, с гигафабрики Tesla в Шанхае в первом полугодии было продано почти 50 000 полностью электрических автомобилей.

Как отмечает агентство Синьхуа, в 2019 году в Китае было продано 1,2 млн электромобилей, что является самым высоким показателем в мире. По данным CAR, с точки зрения продаж полностью электрических автомобилей в первой половине года Китай уже был лидером рынка, в то время как в Европе было продано больше гибридных автомобилей.