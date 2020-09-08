Анастасия Степанова, 8 сентября 2020, 05:52 — REGNUM Попытка решить вопрос с канализационно-очистительными системами в Севастополе обернулась уголовным дело о хищении из бюджета более 2 млрд рублей. В ближайшее время Ленинский районный суд Севастополя определит сроки для фигуранта — гендиректора коммерческой компании, которая взялась построить очистные сооружения «Южные» по контракту на 6,8 млрд рублей, но обязательства не выполнила, хотя аванс получила. ИА REGNUM выяснило детали дела.
Уголовное дело: как пропали 2 миллиарда
Три года назад управление по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя по итогам аукциона подписало контракт на сумму 6,852 млрд рублей. По нему АО «Научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс» должно было построить канализационные очистительные сооружения «Южные» в Севастополе. Компания получила аванс — более 2,055 млрд рублей.
Следователи отмечают, что фирма не имела «реальной возможности исполнить обязательства по строительству вышеуказанных сооружений» и гендиректор знал об этом ещё до подписания контракта. Фигуранту вменяется то, что почти 615 млн рублей он израсходовал на цели, которые не имеют отношения к проекту. Деньги, по данным следствия, были выведены из оборота через подконтрольные компании. Остаток же средств — 1,31 млрд рублей оказался заблокирован на счёте подрядчика в банке, который остался без лицензии.
Деятельность фигуранта пресекли сотрудники УФСБ. Ему вменяется мошенничество и хищение средств.
На сегодня подписано обвинительные заключение.
Контракт, который лёг в основу уголовного дела
Аукцион, по результатам которого был выбран подрядчик на КОС «Южные», прошёл в ноябре 2017 года. Контракт с АО «Научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс» из Санкт-Петербурга был подписан как с единственным участником по начальной цене — 6 852 880 000 рублей. В карточке тендера уточняется, что фактически было выплачено 2 055 864 000 рублей, а стоимость исполненных обязательств составила всего 122 258 766,78 рубля. Финансировались работы средствами федеральной субсидии (95% от общего объёма) и из бюджета Севастополя.
По договорённости, исполнитель должен был завершить работы до 30 июня 2020 года, но воз остался и ныне так. За почти 1,5 года общество получило три претензии от заказчика на ненадлежащее исполнение обязательств. А 30 апреля 2019 года контракт был расторгнут в связи с просрочкой исполнения обязательств и их ненадлежащим исполнением. За месяц до этого к подрядчику одним из кредиторов был подан банкротный иск.
От подрядчика севастопольское соглашение подписывал генеральный директор — Денис Сергеевич Петров.
Фигуранты уголовного дела
Компания, которая получила многомиллиардный контракт в Севастополе, была создана в Ленинградской области в ноябре 1996 года с основным видом деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. На начало 2020 года среднесписочная численность работников составила почти 250 человек. В выписке ЕГРЮЛ уточняется, что в 2019 году адрес «прописки» фирмы был признан недостоверным.
Создателем общества был Сергей Петров, которому также принадлежало ООО «Научно-производственное объединение «Биотехпро», созданное в феврале 1998 года для управления недвижимостью.
Обе компании ‑ и бывший исполнитель севастопольского контракта, и «Биотехпро» в феврале-марте 2020 года признаны банкротами. Доля Петрова в ООО была заложена по кредитам, выданным в Сбербанке. Именно их несвоевременная уплата и стала причиной банкротства. Претензии банка к АО превышали 347 млн рублей.
Уточнялось, что за время наблюдения (первого этапа в процедуре несостоятельности) в реестр были включены требования 20 кредиторов на общую сумму 3 525 755 541,6 рубля. За должником числилось имущества на 49,5 млн рублей — пять квартир в городе Кириши, два нежилых помещения в Санкт-Петербурге и 15 автомобилей.
В рамках банкротного дела ещё в марте 2020 года государственное казённое учреждение города Севастополя «Управления по эксплуатации объектов городского хозяйства» направило в суд заявление о включении в реестр кредиторов требования в размере 1 988 428 273,22 рубля, его должны были рассмотреть в сентябре 2020 года. Если просьбу удовлетворят, то возвращать бюджетные средства будут в порядке очереди. Если, конечно, имущества на всех хватит и та очередь дойдёт.
В активе АО «Научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс» также были доли в подконтрольных компаниях, которые на сегодня ликвидированы. Две их них прекратили существование в 2018—2019 годы — это ООО «Ритек», созданное в Санкт-Петербурге в 2014 году для научных исследований и ликвидированное в ноябре 2018 года (второй владелец — итальянская фирма «Идратеч-С.Р.Л») и ООО «Симотех», работавшее в сфере производства газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования в 2015—2019 годы (второй владелец — Александр Кравчук). Также АО совместно с одним из ГУП Татарии было соучредителем ЗАО «Вода Прикамья» (сбор, очистка и распределение воды). Компания работала в Елабуге в 2005—2011 годы, была ликвидирована после процедуры банкротства.
Другие контракты и претензии заказчиков
По открытым данным, АО «Научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс» было исполнителем по 40 госконтрактам на сумму свыше 10,24 млрд рублей. Среди заказчиков отметились «Роснефть», крымское муниципальное учреждение «Сакиинвестпроект», АО «Концерн Росэнергоатом» и другие.
Именно по инициативе «Сакиинвестпроекта» общество 21 января 2020 года было включено в реестр недобросовестных подрядчиков. Планируется, что пробудет фирма в нём до 17 января 2022 года. Причиной послужило ненадлежащее исполнение контракта на строительство ливневой канализации в городе Саки (Крым). Контракт стоимостью 1 108 755 870 рублей, заключённый в 2017 году, был расторгнут в одностороннем порядке.
К слову, «Роснефть» работой подрядчика также осталась недовольна. Заказчик через суд потребовал освободить строительную площадку и передать документацию по проекту «Комплекс гидрокрекинга. ОЗХ комплекса гидрокрекинга. Биологическая очистка стоков». Арбитраж Москвы требование удовлетворил, но 6 октября суд рассмотрит апелляционную жалобу «Биотехпрогресса».
Что будет с КОС «Южные»?
Судьба КОС «Южные» в Севастополе уже решена. 5 сентября 2020 года правительство региона сообщило о подписании нового госконтракта. Исполнителем будет ООО «Региональная строительная компания». Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев назвал проект — самым главным для региона.
На проект очистных в этот раз предусмотрено 8,5 млрд рублей, куда входят и 2 млрд рублей, «потерянные» предыдущим подрядчиком. Достроить КОС должны в 2023 году.
По данным ЕГРЮЛ, новый подрядчик многомиллиардного проекта создан в Москве в июне 2014 года для строительства. Его директор с апреля 2020 года — Борис Сакун, который имеет в активе также долю в мостостроительной компании. Владелец РСК — ООО «Гарант», 99% доли в котором принадлежит АО «Трансстройинвест».