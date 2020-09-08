8 сентября 2020 | Время чтения 6 мин

Анастасия Степанова, , 05:52 — REGNUM Попытка решить вопрос с канализационно-очистительными системами в Севастополе обернулась уголовным дело о хищении из бюджета более 2 млрд рублей. В ближайшее время Ленинский районный суд Севастополя определит сроки для фигуранта — гендиректора коммерческой компании, которая взялась построить очистные сооружения «Южные» по контракту на 6,8 млрд рублей, но обязательства не выполнила, хотя аванс получила. ИА REGNUM выяснило детали дела.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уголовное дело: как пропали 2 миллиарда

Три года назад управление по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя по итогам аукциона подписало контракт на сумму 6,852 млрд рублей. По нему АО «Научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс» должно было построить канализационные очистительные сооружения «Южные» в Севастополе. Компания получила аванс — более 2,055 млрд рублей.

Следователи отмечают, что фирма не имела «реальной возможности исполнить обязательства по строительству вышеуказанных сооружений» и гендиректор знал об этом ещё до подписания контракта. Фигуранту вменяется то, что почти 615 млн рублей он израсходовал на цели, которые не имеют отношения к проекту. Деньги, по данным следствия, были выведены из оборота через подконтрольные компании. Остаток же средств — 1,31 млрд рублей оказался заблокирован на счёте подрядчика в банке, который остался без лицензии.

Деятельность фигуранта пресекли сотрудники УФСБ. Ему вменяется мошенничество и хищение средств.

На сегодня подписано обвинительные заключение.

Контракт, который лёг в основу уголовного дела

Аукцион, по результатам которого был выбран подрядчик на КОС «Южные», прошёл в ноябре 2017 года. Контракт с АО «Научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс» из Санкт-Петербурга был подписан как с единственным участником по начальной цене — 6 852 880 000 рублей. В карточке тендера уточняется, что фактически было выплачено 2 055 864 000 рублей, а стоимость исполненных обязательств составила всего 122 258 766,78 рубля. Финансировались работы средствами федеральной субсидии (95% от общего объёма) и из бюджета Севастополя.

По договорённости, исполнитель должен был завершить работы до 30 июня 2020 года, но воз остался и ныне так. За почти 1,5 года общество получило три претензии от заказчика на ненадлежащее исполнение обязательств. А 30 апреля 2019 года контракт был расторгнут в связи с просрочкой исполнения обязательств и их ненадлежащим исполнением. За месяц до этого к подрядчику одним из кредиторов был подан банкротный иск.

От подрядчика севастопольское соглашение подписывал генеральный директор — Денис Сергеевич Петров.

Фигуранты уголовного дела

Компания, которая получила многомиллиардный контракт в Севастополе, была создана в Ленинградской области в ноябре 1996 года с основным видом деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. На начало 2020 года среднесписочная численность работников составила почти 250 человек. В выписке ЕГРЮЛ уточняется, что в 2019 году адрес «прописки» фирмы был признан недостоверным.

Создателем общества был Сергей Петров, которому также принадлежало ООО «Научно-производственное объединение «Биотехпро», созданное в феврале 1998 года для управления недвижимостью.

Обе компании ‑ и бывший исполнитель севастопольского контракта, и «Биотехпро» в феврале-марте 2020 года признаны банкротами. Доля Петрова в ООО была заложена по кредитам, выданным в Сбербанке. Именно их несвоевременная уплата и стала причиной банкротства. Претензии банка к АО превышали 347 млн рублей.

Уточнялось, что за время наблюдения (первого этапа в процедуре несостоятельности) в реестр были включены требования 20 кредиторов на общую сумму 3 525 755 541,6 рубля. За должником числилось имущества на 49,5 млн рублей — пять квартир в городе Кириши, два нежилых помещения в Санкт-Петербурге и 15 автомобилей.

В рамках банкротного дела ещё в марте 2020 года государственное казённое учреждение города Севастополя «Управления по эксплуатации объектов городского хозяйства» направило в суд заявление о включении в реестр кредиторов требования в размере 1 988 428 273,22 рубля, его должны были рассмотреть в сентябре 2020 года. Если просьбу удовлетворят, то возвращать бюджетные средства будут в порядке очереди. Если, конечно, имущества на всех хватит и та очередь дойдёт.

Другие контракты и претензии заказчиков

По открытым данным, АО «Научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс» было исполнителем по 40 госконтрактам на сумму свыше 10,24 млрд рублей. Среди заказчиков отметились «Роснефть», крымское муниципальное учреждение «Сакиинвестпроект», АО «Концерн Росэнергоатом» и другие.

Именно по инициативе «Сакиинвестпроекта» общество 21 января 2020 года было включено в реестр недобросовестных подрядчиков. Планируется, что пробудет фирма в нём до 17 января 2022 года. Причиной послужило ненадлежащее исполнение контракта на строительство ливневой канализации в городе Саки (Крым). Контракт стоимостью 1 108 755 870 рублей, заключённый в 2017 году, был расторгнут в одностороннем порядке.

К слову, «Роснефть» работой подрядчика также осталась недовольна. Заказчик через суд потребовал освободить строительную площадку и передать документацию по проекту «Комплекс гидрокрекинга. ОЗХ комплекса гидрокрекинга. Биологическая очистка стоков». Арбитраж Москвы требование удовлетворил, но 6 октября суд рассмотрит апелляционную жалобу «Биотехпрогресса».

Что будет с КОС «Южные»?

Судьба КОС «Южные» в Севастополе уже решена. 5 сентября 2020 года правительство региона сообщило о подписании нового госконтракта. Исполнителем будет ООО «Региональная строительная компания». Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев назвал проект — самым главным для региона.

«Его история порядка 30 лет насчитывает. Начали его строить еще в советский период, потом все остановилось из-за отсутствия средств и долгие годы к этому проекту не возвращались. После 2014 года вернулись, но сделали это, мягко говоря, неудачно», — заявил он.

На проект очистных в этот раз предусмотрено 8,5 млрд рублей, куда входят и 2 млрд рублей, «потерянные» предыдущим подрядчиком. Достроить КОС должны в 2023 году.