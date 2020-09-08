Абуджа, , 05:44 — REGNUM Международные авиаперелеты возобновились в аэропорту нигерийской столицы Абуджи после почти шестимесячной приостановки, сообщает Синьхуа.

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Первый после долгого перелета самолет авиакомпании Ethiopian Airlines со 120 пассажирами на борту уже приземлился в воздушной гавани столицы Нигерии. Уже готовятся возобновить перелеты авиакомпании British Airways, Emirates, ASKY Airlines, and Air Cote d'Ivoire. В управлении аэропортами Нигерии отметили, что возобновление международных авиаперелетов спасло от кризиса сферу воздушных перевозок страны.

Напомним, с 23 марта в Нигерии было приостановлено международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса нового типа.