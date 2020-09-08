Гонконг, Китай, , 05:31 — REGNUM Китайский гигант по производству бутилированной воды Nongfu Spring триумфально вышел на рынок Гонконга, привлекши небывалое внимание инвесторов, сообщает 8 сентября агентство Синьхуа.

Акции Nongfu Spring торговались на открытии торгов 8 сентября по цене 39,9 гонконгских долларов ($5,13) за штуку, что значительно выше предложения в 21,5 гонконгского доллара, имевшего место ранее.

Публичное предложение было переподписано более чем 1000 раз местными инвесторами и почти 60 раз международными покупателями, зафиксировав рекордную сумму капитала в размере 677,7 млрд гонконгских долларов.

Nongfu Spring является ведущим предприятием в области бутилированное питьевой воды и напитков в Китае. Общая выручка компании выросла в 2018 и 2019 годы на 17,1% и 17,3% соответственно.