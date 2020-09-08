Анкара, , 04:05 — REGNUM Месторождение природного газа «Сакарья», обнаруженное Турцией в Черном море, является вторым по величине источником голубого топлива, открытым в этом году в мире, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции.

По словам главы государства, объемы источника эквивалентны 1,9 млрд баррелей нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа Реджеп Тайип Эрдоган объявил об обнаружении Турцией в Черном море крупнейшего газового месторождения, на котором запасы природного газа могут достигать 320 млрд кубометров.

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