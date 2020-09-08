Москва, , 04:05 — REGNUM Стали известны подробности иска бизнес-партнёра погибшего в мае 2020 года миллиардера Дмитрия Босова — Александра Исаева, который отсудил обратно 50% доли в крупном угольном активе группы «Аллтек». Применив последствия недействительности ничтожной сделки по продаже доли в уставном капитале ООО «УК «Востокуголь», судья арбитража Московской области вернул Исаеву права на половину актива, потерянные в результате действий представителя, имевшего доверенность. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Решением суда также было прекращено право на долю Олега Шемшука (покупателя по спорной сделке). В ходе слушаний истец сослался «на заключение оспариваемой сделки при злоупотреблении своими правами представителем истца Юрициным А.Л. и ответчиком с целью нанесения ущерба Исаеву А.С., в отсутствие волеизъявления последнего на продажу принадлежащей ему доли на условиях спорного договора, без соразмерного встречного предоставления со стороны покупателя».

В суде уточнялось, что в сентябре 2017 года между группой Аллтек в лице Босова и Исаевым было заключено соглашение, по которому они «являлись партнёрами в ряде проектов в РФ и Индонезии», а «Аллтек инвестировала собственные и заёмные средства в партнерские проекты. Стороны отвечали за возвратность предоставленного финансирования в соответствии с принадлежащими им долями.

В 2018 году между кипрской компанией «Алтек Холдинг Лимитед» и Исаевым было заключено генеральное соглашение, в котором уточнялось, что стороны и аффилированные им лица участвуют в ряде проектов «по запуску и развитию угольного и никелевого бизнеса в России и Индонезии». Там же было прописано, что Алттек обеспечил финансирование проектов на сумму свыше 300 млн долларов США «по некоторым договорам займа, а Исаев А.С. обеспечил управление и техническое обслуживание проектов».

Как уточнялось в материалах суда, в апреле 2020 года между группой Аллтек в лице Босова (за месяц до его гибели) и Исаевым было подписано новое соглашение — «в связи с заключением генерального соглашения (Master Agrement) об условиях выпуска в пользу Исаева А.С. 10% акций компании Sibanthracite Plc и обеспечения Исаевым А.С. возврата Аллтеку убытков совместных проектов сторон (в России и Индонезии) в сумме, превышающей 300 млн долларов». Отмечалось, что по этому документу Исаев должен был продать Аллтеку или «указанному им лицу 50% долей в ООО «УК «Востокуголь» по цене 5000 рублей в срок до 04.04.2020 года». Также планировалось, что будут проданы доли во всех совместных проектах и будет подписано соглашение о прощении всех займов по проектам в Индонезии и Киргизии.

4 апреля 2020 года Исаев оформил доверенность на Юрицина на продажу доли. Судья уточнил, что до оговоренного в соглашении срока «какой-либо договор купли-продажи спорной доли» заключён не был, а также группа не исполнила обязательства по прощению всех займов. Несмотря на это, 5 апреля «в отсутствие Исаева и какого-либо соразмерного встречного предоставления со стороны Группы Аллтек» Юрицин заключил с Шемшуком договор купли-продажи 50% доли, что и стало основанием для судебного спора.

Напомним, Дмитрий Босов — основатель группы «Аллтек», куда входит в том числе и крупная угольная компания РФ — «Сибантрацит», был найден мёртвым в своей загородной усадьбе. После его смерти в судах начались споры за активы.