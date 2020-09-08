Красноярск, , 03:37 — REGNUM Кредиторы ФГУП «Производственное объединение «Красноярский химический комбинат «Енисей» 18 сентября 2020 года на общем собрании должны будут решить судьбу крупного земельного участка, кадастровая стоимость которого превышает 0,6 млрд рублей. На повестку заседания вынесен единственный вопрос — о разработке проектной документации для проекта «Концепции застройки и комплексного развития» участка, который находится в границах территории госпредприятия, передаёт ИА REGNUM.

Участок расположен на улице 26 Бакинских комиссаров, 1 г в Красноярске. По данным публичной кадастровой карте, под этим кадастровым номером числится надел площадью 7 022 608 кв. м. Его кадастровая стоимость — 633 835 770 рублей. Участок имеет разрешённое использование — для размещения производственных зданий, а по документу занят нежилыми зданиями.

Напомним, химкомбинат был признан банкротом в январе 2011 года, попав под конкурсное производство.

Ранее предприятие взыскало с Минпромторга России расходы на содержание шламонакопителя.