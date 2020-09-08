Уфа, , 03:18 — REGNUM Иск Генпрокуратуры России об изъятии акций «Башкирской содовой компании» (БСК) в пользу государства у трёх действующих акционеров арбитраж Башкирии начнёт рассматривать 14 октября 2020 года. Пока же на акции наложен арест в виде обеспечительных мер, которые попросило разъяснить третье лицо — АО «Реестр», указавшее, что на лицевом счёте одного из акционеров — АО «Региональный фонд» ценных бумаг БСК нет и исполнить определение суда в этой части оно не может, передаёт ИА REGNUM.

Также в АО «Реестр» предположили, что в свете наличия в реестре ценных бумаг БСК лицевого счета номинального держателя ПАО «Банк Уралсиб», именно он предположительно осуществляет учёт прав на ценные бумаги БСК, принадлежащие АО «Региональный фонд».

Иск прокуратуры был подан 31 августа 2020 года. В тот же день его приняли к производству, одновременно наложив арест на акции. Под обеспечительные меры до рассмотрения основного требования попали не только акции АО «Башкирская химия» и ООО «Торговый дом «Башкирская химия» (доля — 0,24%), но и акции подконтрольного властям республики «Регионального фонда». Был арестован пакет из 634 174 обыкновенных именных акций БСК, принадлежащий АО «Региональный фонд», пакет из 947 240 акций, которым владеет АО «Башкирская химия», и 4254 акции, принадлежащие торговому дому. Все акции имеют номинальную стоимость 100 рублей. Также АО «Реестр» запретили «вносить любые изменения в реестр акционеров» БСК.

Истец требует изъять в пользу РФ «из чужого незаконного владения» все три пакета акций, а также списать их «с лицевого счета указанных организаций и зачислить их на лицевой счёт Росимущества».

Напомним, приватизировать производственное объединение «Сода» было разрешено распоряжением Совета министров Башкирии от 24 сентября 1993 года. В декабре 1994 года была проведена регистрация акционерного общества открытого типа «Сода», где 61,65% акций принадлежали республике и 38,35% — трудовому коллективу. После создания «Башкирской содовой компании» пакет акций государства оказался меньше, чем он был в ОАО «Сода». В процессе реорганизации доля была размыта, сократившись до 38,27%.

В конце августа 2020 года после громких скандалов, связанных с защитой шихана Куштау, который в БСК пытались получить под разработку для добычи сырья, Владимир Путин поручил Генпрокуратуре разобраться, каким образом пакет акций размылся ниже контрольной доли.

Сам же шихан получил статус особо охраняемой природной территории.

Генпрокуратура считает, что действия по приватизации не соответствовали требованиям законодательства, так как проводились на основании решения тех лиц, которые не имели права отчуждать это имущество самостоятельно, и потому «государственное имущество, принадлежащее Российской федерации, в настоящее время находится в незаконном владении».

«Где деньги?»: с «Башсодой» разбираются Путин и Генпрокуратура