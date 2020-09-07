Москва, , 23:51 — REGNUM Россия в рейтинге готовности стран к использованию электромобилей, проведённом аудиторской компанией KPMG, оказалась на пред-предпоследнем месте, пишут 7 сентября «Ведомости».

Если говорить точнее, Россия среди 25 стран оказалась на 23-м месте. Ещё меньшую готовность к использованию электромобилей показали Индия и Бразилия.

Рейтинг составлен по итогам опроса, в котором участвовали три с половиной тысячи человек, в том числе как обычные автовладельцы и участники рынка, так и эксперты, главы крупных компаний, поставщики деталей.

Также у России оказалось в рейтинге только 1,8 балла из десяти. Баллы начислялись с учётом количества электромобилей в стране, объёма инвестиций в эту отрасль и готовности автолюбителей покупать такие машины.

Добавим, что на первом месте оказались Нидерланды, на втором — Норвегия, на третьем — Швеция.

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