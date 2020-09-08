Тегеран, , 07:42 — REGNUM Иран и Афганистан созвали совместный комитет с целью развития торговой инфраструктуры и устранения транспортных барьеров, заявил 7 сентября представитель министерства промышленности и торговли Афганистана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Мухаммад Джавад Дабир заявил, что в ходе встречи, организованной Тегераном, обе стороны обсудили важные вопросы, а именно транзит и устранение пограничных препятствий, что направлено на развитие двусторонней торговли.

Он отметил, что обе стороны договорились ежегодно созывать совместный комитет. Кроме того, представители двух стран также договорились развивать железнодорожное сотрудничество, активизировать строительство пограничной таможенной и дорожной инфраструктуры.

Джавад Дабир подчеркнул, что афганское правительство поставило на свою повестку дня продвижение сотрудничества с соседями. Он вновь заявил, что Кабул приложит усилия для развития как транзитного сотрудничества между Ираном, Афганистаном и Узбекистаном, так и между Ираном, Афганистаном, Таджикистаном и Киргизией.