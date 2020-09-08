Тегеран, , 07:49 — REGNUM 6 сентября министерство промышленности, рудников и торговли Ирана объявило, что объём внешней торговли достиг отметки $24,6 млрд в течение первых пяти месяцев текущего иранского календарного года (начавшегося 20 марта). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранское министерство отметило, что $10,9 млрд из указанной суммы связаны с экспортом товаров из страны.

Согласно заявлению министерства, из 52 миллионов тонн товаров на сумму $24,6 млрд на экспорт приходится 38 миллионов тонн общей стоимостью в $10,9 млрд, при этом импорт 13,8 миллионов тонн составляет $13,7 млрд в стоимостном выражении.

Китай (2,195,000 тонн на сумму $566 млн), Ирак (1,420,000 тонн на сумму $441 млн), ОАЭ (1,324,000 тонн на сумму $338 млн), Афганистан (514,000 тыс. тонн на сумму $158 млн) и Турция (226 000 тонн на сумму $108 млн) оказались в числе пяти основных направлений экспорта из Ирана.

В соответствии с заявлением, Иран за последние 5 месяцев текущего иранского года осуществлял импорт главным образом из Китая, ОАЭ, Турции, Индии и Германии.