Пекин, , 21:03 — REGNUM В Китае Комиссия по регулированию банковской деятельности и страхования опубликовала план реформирования корпоративного управления в банковской и страховой сферах на период с 2020 по 2022 год.

Об этом сообщает пресс-релиз Комиссии, опубликованный 7 сентября.

В тексте документа обозначены десять направлений реформирования, среди которых присутствует усиление взаимодействия партийного руководства и корпоративных управленцев.

Кроме того, намечено осуществить изменения в системе оценки корпоративного управления, в регулировании поведения акционеров, повысить эффективность органов корпоративного управления, в том числе советов директоров.

При этом отмечено, что План разработан на основе лучших мировых практик и с учетом оценки внедрения в отрасль принципов, разработанных в рамках G20.

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