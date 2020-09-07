Венеция, Италия, , 19:41 — REGNUM Трибунал Венеции запретил разрывать контракты с предпринимателями, арендующими свое имущество, за неуплату, передает Sky в понедельник, 7 сентября.

В случае возникновения спорной ситуации должны быть проведены переговоры, владельцы недвижимости должны учитывать объективные трудности арендаторов, возникшие вследствие «коронавирусных» ограничений, сказано в определении трибунала.

При этом за арендатором сохраняется обязанность погасить долг, но допускается, что это будет сделано позднее.