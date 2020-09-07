Киев, , 19:03 — REGNUM Литве интересен «экспериментальной проект» Украины с допуском частных локомотивов на железнодорожные пути общего пользования.

Об этом заявил посол Литвы на Украине Вальдемарас Сарапинас в ходе встречи с украинским министром инфраструктуры Владиславом Криклием. Отчет о переговорах опубликовала 7 сентября пресс-служба украинского министерства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем пресс-служба ничего не сообщает о том, были ли достигнуты какие-то договоренности по этому вопросу.

Согласно источнику, Криклий лишь отметил положительную динамику в росте объемов грузовых перевозок железнодорожным транспортом и долгосрочное сотрудничество Украины и Литвы в рамках работы поезда «Викинг».

ИА REGNUM напоминает, что в начале сентября директор департамента коммерческой работы «Укрзализныци» Валерий Ткачев заявил, что политическое решение о внедрении частной тяги на железной дороге Украине принято на самом высшем уровне. По предварительным данным, 13 компаний хотят стать участниками соответствующего эксперимента.

«Допуск частной тяги будет осуществлен полноценно. Решение уже принято… президент Украины озвучил это как цель. Когда — вопрос времени. Сейчас уже утвержден первый участник, предварительно мы знаем о еще 13 частных компаниях, которые хотят принять участие в этом проекте», — заявил Ткачев.

Также он отметил, что частная тяга для Украины — это «нормальный логический процесс».