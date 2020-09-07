Киев, , 18:21 — REGNUM В американской компании Westinghouse заявили о наличии «всех предпосылок и возможностей» для расширения и углубления сотрудничества с «Энергоатомом» (госкомпания-оператора АЭС Украины) по «всем перспективным направлениям».

Ровенская АЭС. Украина Дьяков Владимир Леонидович

Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома» 7 сентября по итогам «переговоров по углублению сотрудничества», которые состоялись 3−4 сентября в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM.

В настоящий момент на 6 энергоблоках украинских АЭС из 15 используется топливо Westinghouse, из них 3 энергоблока работают исключительно на этом топливе.

«Сейчас мы можем уверенно говорить, что топливо демонстрирует превосходные эксплуатационные характеристики и имеет очень хорошую экономику. Такого же мнения придерживаются и украинские специалисты», — заявил управляющий директор Westinghouse Electric Sweden AB Азиз Даг.

По результатам обсуждения стороны сделали вывод, что такие результаты эксплуатации топлива на украинских АЭС позволяют говорить о том, что к 2025 году количество энергоблоков, в активные зоны которых будет загружено исключительно топливо Westinghouse, будет увеличено.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, в 2020 году Украина закупила у России (ТВЭЛ) ядерное топливо на сумму $171,62 млн (57,2%), а у шведского филиала компании Westinghouse — на $128,39 млн (42,8%).