Москва, , 18:06 — REGNUM В России очевидная проблема роста проблемных кредитов, считает заведующий лабораторией исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Об этом он заявил 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз рейтингового агентства S&P, согласно которому доля проблемных ссуд в крупнейших банках РФ может в 2020 году вырасти до 12−15%.

Сбербанк Дарья Драй © ИА REGNUM

«Рост проблемных кредитов очевиден. Если не будет продлена государственная программа отсрочки обслуживания задолженности для пострадавших заемщиков, то 12−15% мы [действительно] увидим, — сказал Домащенко. — Это может привести к сокращению прибыли за счет резервирования и высоким ставкам заимствований при вялом росте общей долговой нагрузки в системе».

По этой причине, как пояснил эксперт, власти РФ должны продлить госпрограмму кредитных каникул.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года в РФ по окончании режима самоизоляции количество выданных автокредитов в России выросло на 15% в месячном выражении.

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