Минск, , 18:00 — REGNUM Концерн «Белнефтехим» начинает подготовку перенаправления экспортных потоков белорусских нефтепродуктов из портов Литвы в порты России, сообщил 7 сентября журналистам пресс-секретарь государственного концерна Александр Тищенко.

«О переброске нефтепотоков могу подтвердить, что такая работа запланирована. В ближайшее время ожидаются встречи и необходимые контакты. Детализация будет доступна по их итогам», — сказал Тищенко, комментируя заявление министра энергетики РФ Александра Новака.

Напомним, ранее Новак сообщил о вероятности переориентации транспортировки белорусских нефтепродуктов с Прибалтики на российские порты.

«Эта работа началась, она идет. Думаю, что тоже в течение ближайших недель она будет завершена. Тоже в сентябре, да. Поручение есть с тем, чтобы быстро эту работу завершить», — сказал тогда Новак.

По его словам, речь идёт о трёх-четырёх млн тонн нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об ответных мерах Минска на санкции прибалтийских стран, в числе которых отказ от услуг их портов для перевозки своих экспортных грузов.

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