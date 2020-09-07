Москва, , 18:07 — REGNUM Под предлогом вины Китая в распространении коронавируса США могут отобрать у КНР часть активов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Комментируя решение КНР в ответ на американские санкции распродать 20% своего портфеля долговых обязательств США, экономист не исключил, что таким образом Пекин пытается застраховать свои активы.

«Несомненно, Китай за несколько лет успел изучить этот опыт России и перенять его. Возможно, что Пекин, основываясь на неких собственных данных, неспроста опасается потери своих денег и активов — Вашингтон вполне может реализовать сценарий «китайского ЮКОСа», отобрав у КНР их вложения под предлогом «компенсации» за коронавирусный кризис. Не зря Дональд Трамп заявлял, что правительство Китая виновно в начале коронакризиса из-за халатной реакции на начало пандемии у себя в стране и попытки скрыть всю информацию о ней от мировой общественности», — сказал Манкевич.

Таким образом, судебное разбирательство с Пекином и возможная заморозка китайских вложений в американский госдолг могут стать прекрасным способом наказать КНР и при этом сохранить деловую репутацию США как надёжного заёмщика, полагает глава РАСПП.