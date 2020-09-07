Подгорица, , 17:36 — REGNUM Черногорское правительство удвоило количество выпусков государственных облигаций в 2020 году по сравнению с прошлым, пишет газета Dan.

В 2019 году исполнительная власть привлекла в общей сложности 72 миллиона евро через три выпуска государственных облигаций.

Согласно данным, опубликованным министерством финансов, в 2020 году сумма увеличилась до 79,6 млн евро в результате проведения семи эмиссий.

Было зарегистрировано, что вскоре, точнее в конце октября 2020 года, будет выплачено 15 миллионов евро, исходя из выпуска государственных облигаций 30 апреля со сроком погашения 182 дня.

Заимствования в этом году, как пишет издание, вероятно, не закончились седьмой эмиссией гособлигаций из-за большой дыры в госбюджете, возникшей из-за появления пандемии коронавируса.