Москва, , 18:02 — REGNUM В случае продажи части своего портфеля американских гособлигаций Китай покажет всему миру, что настало время отказываться от американских ценных бумаг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября рассказал экономист Василий Колташов.

Смятый доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя решения КНР в ответ на американские санкции распродать 20% своего портфеля долговых обязательств США, экономист отметил, США больше не представляют из себя силу, способную обеспечивать рост глобальной экономики.

«Когда Китай будет продавать американские гособлигации, он устроит глобальную демонстрацию того, что настало время отказываться от держания американских ценных бумаг, тем более что США больше не в состоянии поддерживать правила, вошедшие в историю как Вашингтонский консенсус. И в особенности не в состоянии потому, что эти правила налагали на Вашингтон определённую негласную ответственность», — сказал Колташов.

По его словам, согласно этим негласным правилам, Вашингтон отвечал за глобальный экономический рост. Другие страны покупали американские ценные бумаги, финансируя тем самым США, но в ответ США производили такие расходы этих денег, которые приводили к росту мировой экономики.

«И когда в 2008—2009 годах американская экономика просела, усилия в том числе России и Китая были направлены на то, чтобы перезапустить американскую экономику, чтобы она обеспечила рост мировой. Но этого не произошло. Видно, что США больше не способны быть мотором мировой экономики. Поэтому Пекин может отвечать и более серьёзными пощёчинами на их агрессивную политику в отношении китайской экономики», — подчеркнул Колташов.

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