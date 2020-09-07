Москва, , 17:00 — REGNUM В настоящее время в России важнее восстановить внутренний платежеспособный спрос, поддержать людей, а поэтому копить резервы, формируя искусственно сбалансированный бюджет, недопустимо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявила завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая. Так она прокомментировала выводы издания Die Welt, авторы которого высказались в том смысле, что валютные резервы делают РФ неуязвимой перед давлением Запада.

«Важно различать международные резервы Центрального банка и внутренние резервы Минфина. Цель резервов ЦБ — создать подушку безопасности для национальной валюты, и они не могут быть по определению использованы внутри страны, это валютные активы. Внутренние бюджетные резервы Минфина можно использовать и для целей развития, — сказала Дворецкая. — Фонд национального благосостояния уже распечатан, из него финансируются некоторые инфраструктурные проекты, хотя изначально это не было предусмотрено законом. Однако сейчас разделить их практически невозможно: резервы в виде ФНБ объединены с валютными резервами Центробанка и управляются как единое целое, то есть инвестируются в иностранные активы (иностранные валюты, золото). Поэтому с точки зрения финансовой стабильности совокупных резервов достаточно, но в контексте необходимости развития страны рублевые резервы надо тратить, не передавая их Банку России, и финансировать только эффективные проекты».

В настоящее время, как пояснила Дворецкая, важнее восстановить внутренний платежеспособный спрос, поддержать людей, а копить резервы, формируя искусственно сбалансированный бюджет, недопустимо.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост мировых цен на энергоносители автоматически ограничивает возможность использовать средства Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему власти РФ не тратят средства ФНБ на покрытие дефицита бюджета?