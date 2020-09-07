Москва, 7 сентября 2020, 17:00 — REGNUM В настоящее время в России важнее восстановить внутренний платежеспособный спрос, поддержать людей, а поэтому копить резервы, формируя искусственно сбалансированный бюджет, недопустимо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявила завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алла Дворецкая. Так она прокомментировала выводы издания Die Welt, авторы которого высказались в том смысле, что валютные резервы делают РФ неуязвимой перед давлением Запада.
В настоящее время, как пояснила Дворецкая, важнее восстановить внутренний платежеспособный спрос, поддержать людей, а копить резервы, формируя искусственно сбалансированный бюджет, недопустимо.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рост мировых цен на энергоносители автоматически ограничивает возможность использовать средства Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета.
Читайте ранее в этом сюжете: Почему власти РФ не тратят средства ФНБ на покрытие дефицита бюджета?