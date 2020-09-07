Москва, , 16:58 — REGNUM В Госдуме рассчитывают на то, что Германия не будет вводиться санкции на «Северный поток-2» из-за Алексея Навального, передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Мы рассчитываем, что здравый смысл возобладает и страны Европы не будут поддаваться на откровенные провокации, наносящие ущерб интересам европейских граждан», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

По его мнению, инцидент с Алексеем Навальным и реализация газового проекта «Северный поток-2» не имеют никакого отношения друг у другу.

«Власти Германии, не исключающие возможность введения санкций, увязав это с расследованием причин случившегося с российским оппозиционером, должны быть последовательны и не идти на поводу провокаций, направленных на срыв российско-европейского энергетического проекта», — полагает парламентарий.

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