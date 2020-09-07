Чебоксары, , 16:34 — REGNUM Власти Чебоксар продолжают продвигать крупные проекты жилищной застройки в Чебоксарах, утрамбовывая центр города в бетон и стекло. На этот раз под высотки планируется отдать почти 31 гектар земли вдоль реки Трусиха — от 30-й дороги до Гагаринского моста. На 8 сентября в 14:00 назначены публичные слушания, которые пройдут в онлайн-режиме, передаёт корреспондент ИА REGNUM на документ.

Территория по проекту межевания Cap.ru

Постановление о проведении публичных слушаний подписал глава Чебоксар Евгений Кадышев. Речь идёт о проекте межевания территории с образованием земельных участков под застройку: с севера участок ограничен 30-й автодорогой, с юга — СНТ «ЧЭАЗ-1» и Гагаринским мостом, с востока — Президентским бульваром, переулком Шевченко, улицей Усадской, с запада — улицей Яблоневой, рекой Трусихой, улицей Б. Хмельницкого. Как следует из документов, земельные участки подпадают в зону действия зон с особыми условиями — в частности, водоохранную зону и прибрежную защитную полосу Чебоксарского водохранилища, зону санитарной охраны источников водоснабжения.

«Провести публичные слушания с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет путём осуществления прямой трансляции в режиме онлайн», — говорится, в частности, в документе.

Площадь предлагаемой к проектированию территории составляет 30,9 га. Участок начинается от 30-й дороги (Президентского бульвара) и идёт до микрорайона Богданка. Из приложения следует, что на данном участке предполагается, в том числе, «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»:

«Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше».

Площадь предлагаемой жилищной застройки по проекту межевания составляет 23,1 га.

В июне 2019 года власти Чебоксар заявляли, что «в ближайших планах администрации — вовлечь в хозяйственный оборот земельный участок ориентировочной площадью 32 га, ограниченный улицами Б. Хмельницкого, Яблоневая, Суворова и Президентским бульваром (микрорайон «Белая Чайка»)».

В случае реализации в центре Чебоксар появится ещё один микрорайон с небоскрёбами. И не просто в центре, но ещё и на месте зелёной зоны — под вырубку, вероятно, попадут сотни и сотни деревьев.

«Власти хотят застроить всё вдоль Президентского бульвара, и мы навсегда потеряем эту зелёную часть города. Будут одни шлагбаумы и заборы, эта территория превратится в бесконечное скопление пробок и аварийных ситуацией. Нам нельзя этого допустить», — заявлял ранее депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов (фракция ЛДПР).

Примечательно, что 14 мая депутат Госсовета Чувашии, директор по развитию строительной компании «Отделфинстрой» Алексей Мурыгин представил врио главе Чувашии Олегу Николаеву так называемую «концепцию благоустройства малых рек». Сообщалось, что «в её основе — идея создания благоустроенных общественных пешеходных пространств вдоль городских рек». И застройщик даже готов выделить деньги на эскизное проектирование, но на каких именно условиях и почему вдруг проявился меценатский порыв и забота о малых в Чувашии, не сообщалось. Как и не упоминалось о том, что данная компания строит дома рядом с заливом, приближаясь к Волге.

Напомним, что из-за массовых вырубок под строительство и уплотнительную застройку власти Чебоксар последние годы не раз оказывались в центре скандалов, воюя с собственными жителями, в том числе вынуждая вмешиваться федеральные структуры — как это было, к примеру, при строительстве Чувашского кадетского корпуса. Несмотря на это, администрация Чебоксар идёт ещё дальше, уродуя исторический центр: так в речном порту появился 23-этажнй небоскрёб, закрыв панорамный вид с Вечного огня, а возле набережной стали расти другие многоэтажки. Горожане со стыдом замечают: теперь туристы с одной стороны могут лицезреть на просторы Волги, а с другой — на нижнее бельё с балконов домов.