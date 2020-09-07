Подгорица, , 16:28 — REGNUM Меры для борьбы с коронавирусом в Черногории были введены с 15 марта 2020 года. За это время работы лишились 7446 человек.

Бен Шан. Безработные. 1938

По данным бюро по трудоустройству, на 3 сентября в Черногории было зарегистрировано 42 912 человек.

В день введения мер по борьбе с эпидемией нового коронавируса 15 марта на учете Бюро было зарегистрировано 35 466 безработных, то есть рост безработицы составил 7 446 человек или 20,99%.

Как он указал, наибольшее количество людей уволили из-за окончания срочной работы.

Больше всего новых зарегистрированных с 15 марта по 3 сентября этого года было зарегистрировано в Подгорице — 4460 или 23,95 процента, Никшиче — 1939 или 10,41 процента, в Биело-Поле — 1376 или 7,39 процента, в Баре — 1240 или 6,66 процента, Плевле — 1099 или 5,90 процента и в Беране — 1055 или 5,66 процента.