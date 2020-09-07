Москва, 7 сентября 2020, 16:15 — REGNUM Если власти США и других стран перестанут поддерживать спрос, бороться с бедностью и неравенством, то мировая экономика не скоро вернется к тому уровню, на котором она находилась до пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал прогноз агентства Bloomberg, эксперты которого предсказали, что мировой экономике едва ли удастся сохранять те темпы роста, на которые она вышла в настоящее время.
Как пояснил Комолов, в такой ситуации государство должно поддерживать спрос и бороться с бедностью и неравенством, так как если эта политика будет прекращена (а к этому призывают разные правые экономисты), то экономика не вернется на прежний уровень.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Bloomberg, мировая экономика из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, к 2025 году может потерять около $35 триллионов.