Москва, , 16:15 — REGNUM Если власти США и других стран перестанут поддерживать спрос, бороться с бедностью и неравенством, то мировая экономика не скоро вернется к тому уровню, на котором она находилась до пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал прогноз агентства Bloomberg, эксперты которого предсказали, что мировой экономике едва ли удастся сохранять те темпы роста, на которые она вышла в настоящее время.

«Все зависит от того, случится ли вторая волна пандемии, — пояснил Комолов. — Если это случится, то все прогнозы обнуляются, так как экономика вновь испытает существенный удар из-за остановки производств и введения режима изоляции и карантина. Но если не рассматривать такого сценария, то восстановительный рост после резкого падения продолжится. Люди вернулись к прежней работе, и предприятия начинают возвращаться в производственный процесс. Но спрос все еще ограничен, и хоть государства и применяли меры по поддержке потребительского спроса, все еще остается проблема, связанная с высокой безработицей. Десятки миллионов безработных в США — это люди, которые фактически ничего производят, но должны что-то потреблять, чтобы жить».

Как пояснил Комолов, в такой ситуации государство должно поддерживать спрос и бороться с бедностью и неравенством, так как если эта политика будет прекращена (а к этому призывают разные правые экономисты), то экономика не вернется на прежний уровень.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Bloomberg, мировая экономика из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, к 2025 году может потерять около $35 триллионов.