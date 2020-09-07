Солнечногорск, Московская область, , 16:02 — REGNUM Несмотря на наличие сложностей, газопровод «Северный поток — 2» будет достроен. Об этом сегодня, 7 сентября, в кулуарах финала конкурса «Лидеры России» заявил глава Министерства энергетики РФ Александр Новак.

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«Да, есть определённые трудности, но тем не менее он (этот проект — прим. ИА REGNUM) продолжается», — добавил российский министр.

При этом Новак подчеркнул, что «сиюминутное падение спроса» на газ в Европе не может повлиять на перспективы такого важного инфраструктурного проекта.

«Это долгосрочный проект на многие десятилетия», — добавил глава Минэнерго РФ.

Новак добавил, что природный газ остаётся одним из самых главных источников в энергобалансе. По его словам, даже несмотря на переход к возобновляемым источникам энергии в Евросоюзе, его доля будет расти.

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Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», общая протяжённость которого превысит 1,2 тыс. км, а пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива ежегодно, планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Ввод в эксплуатацию объекта затянулся из-за того, что прокладка трубы была остановлена по причине введённых США санкций.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы РФ достроить газопровод не менялись, так же как неизменными осталось и отношение Москвы к американским санкциям.

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