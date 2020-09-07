Москва, , 14:53 — REGNUM Российские потребители уже вернулись к стандартным нормам покупки продуктов, а в стране сформировалась слабо положительная динамика доходов населения, считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Об этом она заявила 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов ВШЭ, которые пришли к выводу, что покупательная способность жителей России во II квартале 2020 года относительно 12 из 24 основных продовольственных товаров снизилась до минимума за последнее десятилетие.

Финансовые вопросы Иван Шилов © ИА REGNUM

«В любом случае пик уже пройден, идет стабилизация. Покупатели уже вернулись к стандартным нормам покупки продуктов, динамика доходов тоже сформировалась как слабо положительная, но вернуться к прежним значениям мы сможем не ранее зимы. Перечень значимых факторов не изменился: низкая заработная плата, состав семьи и стоимость продуктов питания. Что касается показателя соотношения денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума, то были и более низкие значения. Так, в I квартале 2019 г. показатель составлял 281,2% против 286,5% во 2 квартале 2020 года, когда и речи о пандемии не было», — сказала Лебединская.

Как полагает Лебединская, в такой ситуации правительство РФ должно повышать уровень занятости населения, так как в противном случае накачка экономики деньгами (раздача пособий) приведет лишь к очередному витку инфляции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что рост оборота розничной торговли июня-июля 2020 года по отношению к началу II квартала привел в России к устойчивому росту цен, особенно на продукты питания.