Бишкек, , 14:49 — REGNUM В настоящее время мобильным интернетом охвачены уже 96% населенных пунктов Киргизии. Об этом на пресс-конференции заявил председатель госкомитета информационных технологий и связи Алтынбек Исмаилов.

По его словам, жители этих городов и сёл имеют доступ к мобильному интернету стандартов 2G, 3G и 4G.

Также Исмаилов отметил, что госкомитет информационных технологий и связи рассчитывает на дальнейшее расширение зоны охвата высокоскоростным мобильным интернетом стандарта 4G в регионах, что позволит обеспечить им не менее 90% населения Киргизии.