Бишкек, , 14:45 — REGNUM С начала 2020 года из бюджета Киргизии выделено уже 45 грантов на общую сумму более 25 млрд 955 млн сомов (около 25 млрд рублей), которые направили на реализацию проектов социально-экономического развития регионов.

Как отмечает министерство финансов республики, больше всего денег получили Ошская область — 5,7 млрд сомов (около 5,5 млрд рублей).

На втором месте по сумме выделенных государством стимгрантов оказалась Баткенская область — 4,86 млрд сомов (4,67 млрд рублей). А на третьем расположилась Нарынская область — 4,6 млрд сомов (4,4 млрд рублей).

Затем следуют Джалал-Абадская область — 4,2 млрд, Таласская область — 3,4 млрд сомов и Чуйская область — 2,1 млрд сомов (2 млрд 24 млн рублей).

Замыкает список Иссык-Кульская область, на долю которой приходится лишь один миллиард сомов.