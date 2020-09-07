Сеул, , 14:47 — REGNUM В столице Южной Кореи продолжают закрываться места общественного питания и интернет-кафе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании Real Estate 114.

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Согласно опубликованным данным, по состоянию на второй квартал 2020 года в Сеуле насчитывалось 370 321 объектов малого бизнеса, что на 5,4% меньше, чем в первом квартале текущего года (391 499).

Известно, что число мест общественного питания сократилось на 134 тыс., круглосуточных магазинов — на 3,9 тыс., типографий и салонов красоты — на 3,4 тыс.

Число заведений в сфере розничной торговли сократилось на 3,1%, в сфере образования — 5,2%, в сфере недвижимости — на 5,1%, в сфере туризма, отдыха и развлечений — на 10,8%.

Представители компании предполагают, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса закрытие предприятий в третьем квартале может продолжится. Поэтому правительство страны должно предпринять меры, чтобы с закрытием торговых точек задолженность домохозяйств и уровень безработицы не поползли вверх.