Бишкек, , 14:41 — REGNUM В 2019 году энергетические объекты Киргизии произвели 15 млрд 115 млн киловатт-часов электроэнергии, при этом ее потери за тот же период составили 2 млрд 337,6 млн киловатт-часов или более 15,4%. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

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За минувший год потребление электроэнергии в промышленности выросло на 2,3%, а в социальной сфере — на 6,4%. Вместе с тем, отмечалось снижение потребления в строительстве — на 10,5% и сельском хозяйстве — на 2,2%.

Отмечается, что более половины объема отпущенной электроэнергии приходится на сферу промышленности, а еще четверть — на сельскохозяйственную.

В 2019 году Киргизия экспортировала лишь 269,4 млн киловатт-часов электроэнергии, что на 64,2% меньше показателя 2018 года.