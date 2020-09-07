Москва, , 14:40 — REGNUM Если безработица в России не начнет падать в сентябре-октябре 2020 года, то потребительский спрос гарантированно продолжит снижаться, считает руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Константин Ордов. Об этом он заявил 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Важным фактором, определяющим потребительский спрос, останется динамика занятости на рынке труда. Снижение безработицы будет сигналом наличия уверенности бизнеса в восстановлении российской экономики, и если этого не произойдет в сентябре-октябре, то продолжение падения потребительского спроса гарантировано, — сказал он. — Самым востребованным на сегодня методом поддержки потребительского спроса в мире остаются финансовые интервенции в виде прямых денежных выплат населению. Проведенные интервенции в России явно не способны поддержать выпадающий платежеспособный потребительский спрос».

Такое положение дел, как пояснил Ордов, может привести «к традиционной российской экономической болезни» — стагфляции, которая самым негативным образом сказывается на наименее обеспеченных слоях населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России с марта по июнь текущего года число занятых в неформальном секторе сократилось на 925 тыс. человек, до 13,6 млн человек.

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