Москва, 7 сентября 2020, 14:40 — REGNUM Если безработица в России не начнет падать в сентябре-октябре 2020 года, то потребительский спрос гарантированно продолжит снижаться, считает руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Константин Ордов. Об этом он заявил 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
Такое положение дел, как пояснил Ордов, может привести «к традиционной российской экономической болезни» — стагфляции, которая самым негативным образом сказывается на наименее обеспеченных слоях населения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России с марта по июнь текущего года число занятых в неформальном секторе сократилось на 925 тыс. человек, до 13,6 млн человек.
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