Москва, , 14:38 — REGNUM Рост оборота розничной торговли июня-июля 2020 года по отношению к началу II квартала привел в России к устойчивому росту цен, особенно на продукты питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Константин Ордов. Так он прокомментировал выводы экспертов ВШЭ, которые установили, что покупательная способность жителей России во втором квартале 2020 года относительно 12 из 24 основных продовольственных товаров снизилась до минимума за последнее десятилетие.

«Выводы экспертов ВШЭ не противоречат объективным данным за второй квартал 2020 года и даже немного их приукрашивают, — сказал Ордов. — Беспрецедентное падение реальных располагаемых доходов граждан на 8% во втором квартале сдержало инфляцию издержек со стороны производителей, но лишь ценой обвала доходности бизнеса. Исследованию ВШЭ не хватает отраслевого анализа производителей, чтобы окончательно стали понятны не только причины, но и последствия рекордного спада покупательной способности жителей РФ. К примеру, рост оборота розничной торговли июня-июля 2020 года по отношению к началу II квартала привел к устойчивому росту цен, особенно на продукты питания».

Как подчеркнул Ордов, на фоне низкой деловой активности в малом и среднем бизнесе восстановление розничной торговли останется главным фактором инфляционных процессов в секторе потребительских товаров. А это, как пояснил экономист, отрицательно скажется на покупательной способности жителей России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что в России примерно у 60% населения существенно упал уровень жизни.

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