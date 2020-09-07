Уфа, , 14:22 — REGNUM 500 тысяч рублей взыскали с агропромышленного предприятия, сотрудники которого не установили сооружения для защиты р. Куганак от загрязнения в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов в Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Стерлитамакском районе сельхозпредприятие не оборудовало пруды-накопители, а также нагорно-ловчие каналы сооружениями чтобы сохранить р. Куганак от загрязнения и истощения вод, тем самым нарушило ч.1 ст.8.45 КоАП РФ. В результате организация была оштрафована на 500 тысяч рублей.

А поскольку предприятие в установленные сроки штраф не погасило, то судебные приставы наложили арест на его банковские счета, а также на автомобиль марки «Нива» стоимостью в 450 тысяч рублей. В результате штраф был оплачен в полном объеме. Кроме этого, предприятие оплатило и исполнительский сбор в сумме 35 тысяч рублей за неисполнение решения суда в установленный законом срок.

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