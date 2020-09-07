Москва, , 14:02 — REGNUM На сегодняшний день в России количество заемщиков кредитов в банков составляет почти 40 млн человек. 15 тысяч заёмщиков — это совсем небольшое количество, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Интересно, что за последний календарный год почти 44% населения обременены двумя кредитами и почти у 19% населения ест на руках три кредитных договора.

На начало 2020 года население России должно было выплатить банкам более 17,6 трлн рублей. Это очень солидная сумма, она сопоставима с годовым ВВП России

Нужно отметить, что население становится финансово и юридически грамотнее, год за годом все активнее заемщики используют послабления и льготы в использовании различных финансовых инструментов.

Отказ 15 тысячам заемщикам в предоставлении кредитных каникул основан на невозможности предоставить обоснование заемщиками на это право. Цифра совсем мизерная, она несопоставима с общим количеством заемщиков в стране.

К сожалению, и общее количество человек, получивших отсрочки по выплате кредитов, едва перешагнуло отметку 205 тысяч.

На фоне закредитованности населения и сложных жизненных ситуаций, связанных со снижением доходов у некоторых категорий граждан, кредитные каникулы могли бы получить до 5 млн человек. Важно не полениться и грамотно составить соответствующие документы и вовремя подать из в банки», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, около 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы были аннулированы системно значимыми банками в России.

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