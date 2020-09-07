Черкесск, , 13:21 — REGNUM Шесть субъектов Северо-Кавказского федерального округа вошли в список регионов с наихудшими показателями индекса рынка труда по итогам 2019 года. Антилидером в рейтинге, составленном РИА Новости, стала Карачаево-Черкесия, где зафиксированы минимальные значения из-за проблем, сохраняющихся десятилетиями. Среди них в том числе высокий уровень безработицы и низкая заработная плата.

Так, согласно таблице индекса труда, по итогам 2019 года республика набрала всего 15 баллов, заняв последнее, 85-е, место в списке субъектов РФ. Для сравнения, в Москве, которая возглавила список, показатель индекса труда составляет 96,4 балла.

Ненамного выше индекс у Северной Осетии, которая расположилась на предпоследнем месте с показателем 15,2 балла. Пропустив вперед себя Туву, четвертое место от конца заняла Чечня — 22,8 балла. Следом идут Кабардино-Балкария — 24,1 балла и Ингушетия — 25,4 балла. У Дагестана восьмое место с конца с показателем индекса труда 26,6 балла.

Не попал в число антилидеров лишь один субъект СКФО — Ставропольский край. Он занял 43-е место с показателем 57,2.

Как отметили в РИА Новости, при установлении рейтинга рынка труда основывались на девяти показателях, которые характеризуют размеры зарплаты, условия труда, уровень занятости и емкость рынка труда.