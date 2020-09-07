Москва, , 13:15 — REGNUM По итогам августа 2020 года на российском авторынке было продано 19 818 автомобилей Kia, что на 7% превышает результат продаж августа 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

С начала 2020 года по август включительно дилеры корейской компании продали в России 119 075 машин Kia — на 20% меньше, чем год назад. Доля Kia на российском авторынке составила 13,5% (14,1% в прошлом году).

Самой популярной моделью Kia на российском авторынке в августе стала модель Rio, чьи продажи выросли на 10%, до 7664 экземпляров. Вторую строчку модельного рейтинга занял кроссовер Sportage. В прошлом месяце в России было продано 2898 экземпляров этого кроссовера (-25%). Замыкает тройку лидеров компактный кроссовер Kia Seltos (1783 шт.).

Напомним, 1 сентября в России стартовали продажи нового седана бизнес-класса Kia K5.

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