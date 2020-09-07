Батуми, Грузия, , 13:11 — REGNUM Разрешение выехать из Грузии в Турцию на сезонные работы получили 4453 человек. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба Агентства занятости Аджарии.

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Границу с Турцией Тбилиси закрыл с 15 марта из-за пандемии коронавируса. 3 августа после ряда массовых акций протеста в Аджарии грузинское правительство приняло решение выпускать из страны граждан, у которых есть официальное приглашение на работу от турецких компаний.

По официальным данным ведомства, заявки на разрешение выехать за границу направили 5309 человек, из них в 856 случаях были направлены уточняющие запросы. Из получивших разрешение 2963 грузинских гражданина выехали в Турцию.

Стоит отметить, что в прошлые года летом из Аджарии в Турцию выезжали до 10 тыс. человек. Грузинская партия «Альянс патриотов» на предстоящие парламентские выборы идет с лозунгом о том, что политика Турции может привести к аннексии Аджарии.

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